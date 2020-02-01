Москва, , 20:38 — REGNUM Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки коронавируса. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что соответствующее распоряжение было подписано в целях «обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ».

Министерству иностранных дел России также поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса началась в Китае в самом конце 2019 года. На сегодняшний день власти КНР подтверждают 11 889 случаев заражения коронавирусом. Погибли 259 человек, 268 смогли излечиться. Диагноз еще 18 000 уточняется.

Читайте также: Смертельно опасен: миру угрожает новый вирус из Китая