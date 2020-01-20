20 Января
 
23:25

Туристов из РФ предупредили о вспышке пневмонии в Китае

23:24

Сразу после Нового года в Приамурье усилили контроль на границе из-за вспышки пневмонии в Китае

23:23

Продолжает расти число заболевших неизвестной вирусной пневмонией в Китае

23:22

В Южной Корее зафиксировали случай заражения новым видом коронавируса

23:21

Ранее ВОЗ не была уверена в передаче нового коронавируса от человека к человеку

23:20

Япония создала кризисный отдел из-за вспышки пневмонии нового типа

23:19

Новый тип пневмонии не отразится на потоке туристов в Таиланд в период празднования китайского Нового года, который начинается 25 января.

Читайте также: Власти Таиланда не боятся спада турпотока из-за пневмонии нового типа

23:17

Новый вид пневмонии из Китая перебрался в Японию.

23:16

Выявленный в Китае вирус практически не изучен — ВОЗ

23:15

На вокзалах Уханя в Китае установили детекторы для выявления коронавируса

23:14

20 января агентство Синьхуа сообщило, что уже третий пациент, заразившийся неизвестным ранее коронавирусом, скончался в Китае.

Читайте также: От китайской пневмонии умер третий пациент, география заразившихся ширится

23:12

В Сеуле зафиксирован первый подтвержденный случай заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Подробности: В Южной Корее зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

23:11

Китай тесно контактирует со странами, где выявлен новый коронавирус.

23:10

В связи с гибелью в Китае третьего человека от нового типа коронавируса кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин рассказал, чем коварна пневмония нового типа.

23:09

Пневмония в Китае: МИД Индонезии призвал граждан быть осторожными

23:09

Ранее стало известно, что число подтверждённых случаев коронавируса в Китае приблизилось к 200.

23:08

Малайзия усиливает меры безопасности из-за нового коронавируса

23:07

Новый тип коронавируса, выявленный в Китае, передаётся от человека к человеку. Об этом заявил 20 января эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Читайте также: Выявленный в Китае новый коронавирус передаётся от человека к человеку

23:06

ВОЗ собирает экстренное заседание ЧК из-за коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения заявила о созыве экстренного заседания чрезвычайного комитета на тему вспышки нового вида коронавируса в Китае.