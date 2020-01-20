Туристов из РФ предупредили о вспышке пневмонии в Китае
Сразу после Нового года в Приамурье усилили контроль на границе из-за вспышки пневмонии в Китае
В Южной Корее зафиксировали случай заражения новым видом коронавируса
Ранее ВОЗ не была уверена в передаче нового коронавируса от человека к человеку
Япония создала кризисный отдел из-за вспышки пневмонии нового типа
Новый тип пневмонии не отразится на потоке туристов в Таиланд в период празднования китайского Нового года, который начинается 25 января.
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Новый вид пневмонии из Китая перебрался в Японию.
Выявленный в Китае вирус практически не изучен — ВОЗ
20 января агентство Синьхуа сообщило, что уже третий пациент, заразившийся неизвестным ранее коронавирусом, скончался в Китае.
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В Сеуле зафиксирован первый подтвержденный случай заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.
Подробности: В Южной Корее зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
Китай тесно контактирует со странами, где выявлен новый коронавирус.
В связи с гибелью в Китае третьего человека от нового типа коронавируса кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин рассказал, чем коварна пневмония нового типа.
Пневмония в Китае: МИД Индонезии призвал граждан быть осторожными
Ранее стало известно, что число подтверждённых случаев коронавируса в Китае приблизилось к 200.
Новый тип коронавируса, выявленный в Китае, передаётся от человека к человеку. Об этом заявил 20 января эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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ВОЗ собирает экстренное заседание ЧК из-за коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения заявила о созыве экстренного заседания чрезвычайного комитета на тему вспышки нового вида коронавируса в Китае.