Москва, , 19:21 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали в Министерстве юстиции РФ постановление по проведению дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в отношении новой коронавирусной инфекции. Об этом 1 февраля сообщается на сайте ведомства.

«Постановление определяет основной перечень мероприятий по изоляции и медицинскому наблюдению в отношении лиц, прибывающих из Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Так, лица, которые вернулись из Китая должны находиться под медицинским наблюдением в течение 14 календарных дней.

Отмечается, что документ был подготовлен во исполнение поручения правительства Российской Федерации в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация, связанная с вспышкой нового типа пневмонии в КНР, находится на строгом контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявила, что риска распространения коронавируса в России нет. Однако, граждан России в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) призвали существенно ограничить свое участие в массовых мероприятиях, чтобы снизить риск заболевать гриппом, а также из-за нового китайского коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор призывает ограничить массовые мероприятия из-за гриппа