Москва, , 10:25 — REGNUM Главной задачей сотрудничества России и Венесуэлы в военно-технической области является поддержание обороноспособности Боливарианской Республики и подготовка национальных кадров. Об этом заявил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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При этом дипломат в интервью РИА Новости подчеркнул, что речи о каких-либо совместных военных учения не идёт. Щетинин напомнил, что военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением от 2001 года.

«Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для выполнения обязательств по ремонту и обслуживанию ранее поставленной военной техники, — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства. — Ни о каких совместных военных учениях речи не идёт».

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество Венесуэлы с Россией осуществляется не только в военной сфере. Осенью 2019 года в Каракасе сторонами было подписано несколько новых соглашений в сфере сельского хозяйства. Также были продлены контракты в области военно-технической поддержки Венесуэлы Россией.

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