Каракас, , 06:16 — REGNUM Заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым и вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тареком эль-Айссами подписано несколько соглашений в различных сферах в ходе встречи в Каракасе. Об этом сообщила 5 октября пресс-служба администрации президента Николаса Мадуро.

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Мадуро после переговоров с Борисовым заявил журналистам, что были рассмотрены все темы, появились новые экономические проекты, а также проекты в сфере обмена технологиями.

По словам Мадуро, Россия и Венесуэла заключили новые соглашения в сфере сельского хозяйства, были продлены контракты в области военно-технической поддержки Венесуэлы Россией.

По данным властей Боливарианской Республики, в целом между странами на данный момент подписано 264 соглашения в сфере энергетики, экономики и технологий.