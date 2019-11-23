Москва, 23 ноября 2019, 17:44 — REGNUM Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия завершит строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле, об этом 23 ноября сообщает «Интерфакс».
"Даже не обсуждается, достроим», — прокомментировал вопрос журналистов издания Чемезов.
Предполагается, что завершение строительства указанного завода произойдет в 2020—2021 годах. Причиной некоторой задержки являются действия США, создающих помехи в строительстве.
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