Москва, , 17:44 — REGNUM Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия завершит строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле, об этом 23 ноября сообщает «Интерфакс».

"Даже не обсуждается, достроим», — прокомментировал вопрос журналистов издания Чемезов.

Предполагается, что завершение строительства указанного завода произойдет в 2020—2021 годах. Причиной некоторой задержки являются действия США, создающих помехи в строительстве.

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