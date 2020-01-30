Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Прокуратура США, которая на суде представляет правительство страны, больше не требует реального тюремного срока для бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Накануне, 29 января, федеральные прокуроры заявили, что они не возражают против того, чтобы Флинн получил условный срок без тюремного заключения, если судья Эммет Салливан отклонит его ожидающую просьбу отозвать своё признание вины. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Прокуратура округа Колумбия заявила, что она согласна с тем, что наказание в виде лишения свободы на срок от нуля до шести месяцев «является уместным и оправданным» в данном случае, не возражает против вынесения приговора об испытательном сроке. Ранее прокуроры утверждали, что Флинн нарушил сделку с обвинением о признании вины и потому заслуживает только реального срока.

Сам Майкл Флинн утверждает, что он невиновен, поэтому стремится отменить своё признание вины за ложные заявления в ФБР о его переговорах с тогдашним послом России в Соединённых Штатах Сергеем Кисляком за несколько недель до инаугурации Трампа.

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«По правде говоря, я никогда не лгал», — заявил Флинн в документе, который был подан 29 января в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Флинн признал себя виновным во лжи федеральным следователям о своих беседах с послом России Сергеем Кисляком в декабре 2016 года. Он заключил соглашение о сотрудничестве с прокурорами в рамках расследования дела бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. Но после того, как в конце 2018 года слушание приговора было перенесено, Флинн заменил своего адвоката и начал пытаться отречься от своих проступков.