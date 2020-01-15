Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн намерен отозвать своё признание вины в том, что непреднамеренно предоставил неполную информацию о разговоре с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США, во время президентских выборов в Соединённых Штатах в декабре 2016 года. Об этом 15 января сообщает ABC News.

Читайте также: Адвокаты Флинна попросили для него условного срока

Отмечается, что это было сделано менее чем через неделю после того, как федеральные прокуроры рекомендовали приговорить бывшего советника главы Белого дома по национальной безопасности к шести месяцам тюрьмы.

Напомним, в декабре 2017 года Флинн признал себя виновным во лжи федеральным следователям о своих беседах с послом России Сергеем Кисляком в декабре 2016 года. Он заключил соглашение о сотрудничестве с прокурорами в рамках расследования дела бывшего специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США. Но после того, как в конце 2018 года слушание приговора было перенесено, Флинн заменил своего адвоката и начал пытаться отречься от своих проступков.

Также по теме: Майкл Флинн рассказал о деталях своего разговора с послом России

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года стало известно, что экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн признал свою вину в даче ложных показаний сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР), полностью раскаялся и дал согласие всемерно сотрудничать со следствием. В декабре 2019 года сторона защиты Флинна попросила суд приговорить его к условному заключению и общественным работам.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп пожелал своему бывшему советнику Флинну удачи в суде