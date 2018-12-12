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Адвокаты Флинна попросили для него условного срока

Политика

Подсудимый признал свою вину в даче ложных показаний сотрудникам ФБР, полностью раскаялся и дал согласие всемерно сотрудничать со следствием

Вашингтон, 12 декабря 2018, 08:11 — REGNUM  Сторона защиты экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна просит суд приговорить его к условному заключению и общественным работам. Об этом сообщает 12 декабря Associated Press.

Адвокаты Флинна просят учесть, что их подзащитный признал свою вину в даче ложных показаний сотрудникам Федерального бюро расследований (ФБР), полностью раскаялся и дал согласие всемерно сотрудничать со следствием.

Напомним, центральное место в расследовании против Флинна занимали его телефонные разговоры с российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2016 года. Данные переговоры вызвали обеспокоенность разведсообщества США на фоне обширного скандала о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США.

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