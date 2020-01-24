Москва, , 09:10 — REGNUM Москва сотни раз говорила о том, что лидер ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера, которого на Украине признали героем и активно прославляют, является прислужником гитлеровцев, однако украинские деятели продолжали «отрицать очевидное». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя рассекреченные ЦРУ архивные документы о Бандере.

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«Героем современный Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник, — написала дипломат на своей странице в Facebook. — Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное!»

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства задаётся вопросом, «что ещё должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?»

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

Так, в отчёте 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» главаря украинских националистов называют «агентом Адольфа Гитлера». В нем также указано, что всего за несколько недель существования «государства» было убито 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

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