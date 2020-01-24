Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере рассекретило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».

В отчете 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» главаря украинских националистов называют «агентом Адольфа Гитлера». В нем также указано, что всего за несколько недель существования «государства» было убито 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Напомним, в январе 2010 года Степан Бандера получил звание Героя Украины указом украинского президента Виктора Ющенко.

10 октября 2019 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Степан Бандера был бы шокирован информацией о количестве улиц, которые были переименованы в его честь на Украине.

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