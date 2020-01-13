Киев, , 13:50 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал лидера ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пособника нацистов Степану Бандеру террористом.

«В этот день, 13 января 1936 года, польский террорист Степан Бандера получил свой первый пожизненный срок», — написал депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе судебных слушаний Бандера и «его коллеги наотрез отказались выступать на польском языке, протестуя таким образом против этнической политики Польши конца 20−30-х годов прошлого века».

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Депутат также выразил непонимание в отношении украинских националистов, считающих себя последователями Бандеры, но при этом «в точности копирующих в гуманитарных и языковых в том числе вопросах политику той самой Польши 1930-х».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе Конотопе, расположенном недалеко от границы с Россией, хотят установить памятник Степану Бандере, который будет «смотреть на Кремль».

Памятник Бандере в Конотопе может стать самым восточным памятником этому пособнику нацистов на Украине. Его планируют поставить лицом к российской столице, чтобы «Бандера смотрел на Кремль».

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