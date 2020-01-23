Токио, , 09:59 — REGNUM Власти Японии не изменили своей послевоенной позиций и намерены на переговорах с Россией решить территориальный вопрос в отношении всех островов южной части Курил. Такое заявление в ходе дебатов в парламенте 23 января сделал премьер-министр страны Синдзо Абэ.

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«Северные территории» (так в Японии называют российские южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — прим. ИА REGNUM) — это территории, на которые распространяется суверенитет Японии. Изменений в этой позиции нет», — подчеркнул Абэ, слова которого приводит ТАСС.

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Премьер-министр напомнил, что последовательная позиция японского правительства заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырёх островов и на этой основе заключить мирный договор.

«Заявления о подрыве результатов послевоенной дипломатии Японии не соответствуют действительности», — добавил японский премьер.

Ранее депутат Конституционно-демократической партии Японии Тэцуро Фукуяма заявлял, что Абэ якобы пошёл на уступки на переговорах с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией «как бы сложно это не было».

На днях, выступая в парламенте Японии, японский премьер-министр Синдзо Абэ подчеркнул, что власти Японии последовательно осуществляют договоренности, достигнутые ими с российским лидером Владимиром Путиным, и будут добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией. Абэ пообещал ускорить переговоры на основе Совместной декларации 1956 года.

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