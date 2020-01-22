Токио, , 09:11 — REGNUM Отношения между Россией и Японией за минувший год развились до беспрецедентного уровня из-за реализуемых в рамках совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах проектов. Об этом 22 января рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ во время парламентских дебатов.

«За последний год развитие отношений Японии и России, происходящее на основе договоренностей в Нагато (заключённых в ходе визита в Японию президента РФ Владимира Путина в 2016 году — ред.), достигло беспрецедентного уровня», — заявил Абэ в ответ на соответствующий вопрос лидера Конституционно-демократической партии Юкио Эдано, являющейся оппозиционной.

Как пример такого высочайшего уровня развития российско-японских отношений премьер-министр Японии привел проведённый первый пилотный тур туристов из Японии на территорию Южных Курил и возможность посещения гражданами страны тех островов, куда ранее доступ им был закрыт.

«Мы будем продолжать упорные переговоры, чтобы решить территориальную проблему и подписать мирный договор», — отметил Синдза Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе выступления в парламенте страны заявил, что власти Японии будут добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией.

Напомним, Россия и Япония много лет пытаются заключить мирный договор. Главным препятствием для его заключения является вопрос принадлежности южной части Курильских островов. Все Курильские острова были включены в состав СССР после окончания Второй мировой войны. Однако Япония оспаривает принадлежность южной части Курил.