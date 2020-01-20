Токио, , 09:01 — REGNUM Власти Японии будут добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе выступления в парламенте страны.

По его словам, власти Японии последовательно осуществляют договоренности, достигнутые ими с президентом России Владимиром Путиным.

Так, уточнил он, бывшие жители Южных Курил совершают паломничества к могилам предков, «на четырёх островах продвигается совместная хозяйственная деятельность».

«Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации 1956 года, решим территориальную проблему и подпишем мирный договор, — заявил Абэ. — Мы идём к этому без малейших колебаний».

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии пытаются отторгнуть от России четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (группа малых островов). Однако Москва указывает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

При этом российские власти также заявляли, что готовы обсуждать давно устаревшую Московскую декларацию 1956 года, в которой сказано, что после заключения мирного договора с Японией возможна передача ей двух островов — Шикотана и Хабомаи.

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