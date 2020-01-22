Курск, , 22:44 — REGNUM Кадровая политика Президента РФ успешно реализуется, в первую очередь, благодаря работе Высшей школы государственного управления, или, как еще называют, «школа губернаторов». Из нее в государственное управления приходя люди не только на гражданские позиции, но и, как это видно на примере назначения Игоря Краснова на должность Генерального прокурора РФ, в силовой блок. Это хорошая площадка для кадровой перезагрузки руководства страны.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков, комментируя формирование нового состава Правительства РФ.

«Сейчас много говорится о необходимости ротации кадров. В Советском союзе тоже была очень хорошая школа реализации кадровой политики в системе управления страной. Но мне кажется, что новый век, и его новые требования, когда мы живем уже в формате 24/7, требует и новых подходов. И тем ценнее практика «школы губернаторов», или ее территориальные аналоги — например, в Курской области успешно реализуется проект «Губернаторская тысяча», — отметил общественный деятель.

«Кстати сказать, новый премьер Правительства РФ Михаил Мишустин одним из первых ввел аналогичное обучения у себя, в Федеральной налоговой службе, когда руководил этим ведомством», — подчеркнул директор Центра регионального развития Курской области.

Читайте подробнее: Мишустин реализовал в ФНС кадровый проект по принципу «Лидеров России»

«И это подтверждает, что кадровая политика в государстве реализуется успешно, и все скептики, как ты они к этому не относились, сейчас получают обратную реакцию, наглядное подтверждение тому, что перезагрузка работает, и работает позитивно», — завершил свой комментарий Константин Комков.

Читайте также: Эксперт оценила назначение Максима Решетникова на должность главы МЭР