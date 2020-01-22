Москва, , 20:10 — REGNUM Назначение на должность министра экономического развития Максима Решетникова укладывается в общую логику кадровой политики президента, считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Максим Решетников он возглавлял рабочую группу Госсовета «Экономика и финансы». И его назначение в правительство логично увязывается с предполагаемым повышением роли Госсовета. И в целом на предыдущей работе, и с вообще, есть основания присмотреться и к другим руководителям рабочих групп госсовета, к активным губернаторам, и запомнить фамилии этих людей, потому что на примере Решетникова стало понятно, что такого рода работа, роль активных губернаторов в обозримом будущем может подрасти», — отметила Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«А в целом общая логика нынешней кадровой политики — это выдвижение профессионалов, которые получали образование Высшей школе государственного управления, то есть люди, которые совсем недавно учились, повышали свою квалификацию, у них свежий новый опыт и новые знания», — продолжила вице-президент Фонда открытой новой демократии.

«Очевидно, что эта система подготовки кадров работает. У нас даже близко больше нет такого, что люди назначаются с потолка, по знакомству, по рекомендации. Есть понятная, четка я система, программа оценки управленческих компетенций. И люди, которые приходят на высокие посты (и Максим Решетников — не исключение) это люди не случайные, проверенные и подготовленные», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

Вместе с тем сам Максим Решетников заявил журналистам, что министерство экономического развития будет использовать все наработки Госсовета по реализации нацпроектов, напомнив, что ранее он руководил рабочей группой Госсовета «Экономика и финансы».

Предложения глав регионов по реализации нацпроектов, наработанные в рамках рабочей группы Госсовета по экономике и финансам, будут использованы Минэкономразвития, — цитирует слова Максима Решетникова ТАСС.

«Действительно, я руководил профильной рабочей группой Госсовета по направлению «Экономика и финансы». За это время, в том числе, удалось найти ряд успешных решений, направленных на более эффективное финансирование мероприятий национальных проектов в регионах», — отметил Максим Решетников.

По его словам, была проделана большая работа, и все наработки, предложения губернаторов будут использованы в работе министерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил министром экономического развития РФ Максима Решетникова, ранее занимавшего должность губернатора Пермского края.

Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом преобразованиями.

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