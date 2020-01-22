Москва, 22 января 2020, 20:20 — REGNUM Проект по отбору лучших управленцев, аналогичный конкурсу «Лидеры России», был успешно реализован в Федеральной налоговой службе, когда ведомство возглавлял нынешний премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщил журналистам в среду председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.
Он также отметил, что Михаил Мишустин является наставником конкурса «Лидеры России».
Читайте ранее на эту тему: Победитель «Лидеров России» поделилась впечатлениями от работы с Мишустиным
Он обратил внимание на заинтересованность Михаила Мишустина в поиске и подготовке потенциальных руководителей и «его неравнодушное, неформальное отношение к роли наставника конкурса».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Платформа была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.
Напомним, Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями.
Во вторник, 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным.