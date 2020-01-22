Москва, , 20:20 — REGNUM Проект по отбору лучших управленцев, аналогичный конкурсу «Лидеры России», был успешно реализован в Федеральной налоговой службе, когда ведомство возглавлял нынешний премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщил журналистам в среду председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

«Михаил Мишустин проявлял большой интерес к процедуре и принципам отбора, используемым в «Лидерах России». Насколько я знаю, он инициировал проведение подобного конкурса в налоговой службе, этот конкурс прошел очень успешно», — сказал Павел Безручко.

Он также отметил, что Михаил Мишустин является наставником конкурса «Лидеры России».

«В финале второго конкурса Михаил Владимирович провел для участников мастер-класс. По итогам этого выступления несколько участников сказали, что их представления о налоговой службе как о громоздкой бюрократической машине полностью поменялись. Они с удивлением увидели, насколько современно может мыслить руководитель такой вроде бы консервативной организации, как в ней могут использоваться передовые управленческие и цифровые технологии», — добавил Павел Безручко.

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Он обратил внимание на заинтересованность Михаила Мишустина в поиске и подготовке потенциальных руководителей и «его неравнодушное, неформальное отношение к роли наставника конкурса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». Платформа была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Напомним, Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями.

Во вторник, 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным.