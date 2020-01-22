Москва, , 16:50 — REGNUM Противоречивые заявления стали реакцией Варшавы на анонс публикаций архивных документов по Второй мировой войне, сделанный Москвой, сообщили 22 января в пресс-службе МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Польша среагировала на планы России по архивным материалам «противоречивыми заявлениями».

«От истеричного отрицания непреложных фактов до утверждений, что российская сторона проявляет, мол, этим готовность к возобновлению работы двусторонней группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, и деятельности комиссии историков», — сообщили в МИД РФ.

Российские дипломаты напоминают: позиция Москвы в том, чтобы обсуждать историю честно и подтверждать свои тезисы документально. Инициатива же о прекращении диалога между Москвой и Варшавой об истории, а также «замораживания многочисленных механизмов» сотрудничества исходит не из России.

«В данном контексте шаги по выправлению ситуации должны исходить от Варшавы при понимании необходимости деполитизированного, основанного на правде и достоверных фактах, подхода к истории и выстраивания диалога, устремленного в будущее», — сообщили в МИД РФ.

Читайте также: Польша согласна сотрудничать с РФ по сложным вопросам истории

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах опубликовать архивные материалы к 75-летию Победы заявил 21 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Читайте подробнее: Россия готова опубликовать архивные документы по Второй мировой войне

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ раскрыли ложь премьер-министра Польши о Второй мировой войне

Читайте развитие сюжета: Кедми рассказал об органичности фашистских идей и антисемитизма для Польши