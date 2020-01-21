Москва, , 19:12 — REGNUM Россия готова опубликовать архивные материалы по истории Второй мировой войны, заявил 21 января и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на Российском совете по международным делам.

Лавров «Россия беспрецедентно открыта к их публикации, к ознакомлению широкой общественности с этими архивными документами».

По словам российского дипломата, в СМИ ряда стран ведётся информационная война в связи с приближением 75-летия Победы. Переписывать историю недопустимо, и на противодействие этим попыткам должна быть направлена работа Российского совета по международным делам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, антироссийские высказывания на тему Второй мировой войны всё чаще звучат со стороны отдельных стран Запада, в частности — из Польши.

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