Москва, 21 января 2020, 19:12 — REGNUM Россия готова опубликовать архивные материалы по истории Второй мировой войны, заявил 21 января и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на Российском совете по международным делам.

«Россия беспрецедентно открыта к их публикации, к ознакомлению широкой общественности с этими архивными документами».
Лавров

По словам российского дипломата, в СМИ ряда стран ведётся информационная война в связи с приближением 75-летия Победы. Переписывать историю недопустимо, и на противодействие этим попыткам должна быть направлена работа Российского совета по международным делам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, антироссийские высказывания на тему Второй мировой войны всё чаще звучат со стороны отдельных стран Запада, в частности — из Польши.

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