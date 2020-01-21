Варшава, , 15:14 — REGNUM Руководство Польши положительно воспринимает идею о возобновлении сотрудничества с Россией по сложным историческим вопросам истории. Об этом заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковски вель Сенк, выступая 21 января на пресс-конференции.

Он отметил, что речь идёт о работе двусторонней Группы по сложным вопросам совместной истории, в которую входят историки обеих стран. Такая работа, добавил замминистра, стала бы хорошим сигналом о желании честно говорить о причинах Второй мировой войны.

Шинковски также высказался за открытие архивов, передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польская сторона обвинила Россию в «попытке переписать историю». Такое заявление было связано с публикацией российским Минобороны документов времен Великой Отечественной войны.

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