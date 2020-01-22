Минск, , 14:46 — REGNUM Россия и Белоруссия готовы углублять сотрудничество в космической сфере, для этого есть значительный потенциал. Об этом заявил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 22 января ТАСС.

Он отметил, что российская сторона предлагает создать совместные производства, в том числе по программам дистанционного зондирования Земли и исследования дальнего космоса, с опорой на потенциал Белоруссии. Это высокотехнологичные проекты с далёкой перспективой.

Мезенцев добавил, что итогом визита в Минск главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина стали договорённости с президентом Белоруссии Александром Лукашенко об углублении сотрудничества по космосу.

Как сообщало ИА REGNUM, Союзным государством России и Белоруссии в 2020 году запланированы 11 совместных программ. В союзном бюджете для них предусмотрено 3,2 млрд рублей.

Читайте также: Лукашенко обсудил с Рогозиным совместные проекты в космической сфере

А также: Рогозин призвал страны СНГ к более масштабному сотрудничеству в космосе