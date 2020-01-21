Минск, , 11:49 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обсудили в Минске реализацию совместных проектов в космической сфере, сообщает «БелТА».

По словам Лукашенко, у России «громадная космическая программа», и Минск рассматривает участие в ней.

«Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги, — сказал Лукашенко. — Дорогостоящая вещь, но развитие космоса — один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии».

Как сообщало ИА REGNUM, Союзным государством России и Белоруссии в 2020 году запланированы 11 совместных программ. В союзном бюджете для них предусмотрено 3,2 млрд рублей.

При этом правительствам двух стран также будут предложены новые программы в области медицины, сельского хозяйства, космоса и предупреждения природных и техногенных катастроф, сообщал ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.