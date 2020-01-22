Минск, , 12:13 — REGNUM У стран СНГ назрела необходимость в переходе от двухстороннего сотрудничества в космической сфере к многостороннему формату. Об этом 22 января заявил глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на первом заседании Межгосударственного совета по космосу стран СНГ в Минске.

«В странах СНГ есть необходимость к переходу от двустороннего сотрудничества к многостороннему формату», — приводит ТАСС слова Рогозина.

Также он указал, что результатом такого нового сотрудничества должны стать «знаковые крупные проекты и программы».

Кроме этого, глава Роскосмоса отметил, что, по его мнению, страны СНГ имеют «гигантский» потенциал сотрудничества в сфере космоса, однако он до настоящего времени не востребован.

«В России есть понимание в необходимости дальнейшего движения в развитии космических технологий. Это пилотируемые и беспилотные полеты в космос, осуществление научных фундаментальных прикладных научных исследований, создание новых космических средств и технологий, зондирования земли», — рассказал Рогозин.

Ранее стало известно, что председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков стал главой межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ.