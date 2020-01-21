Бишкек, , 13:44 — REGNUM Ранее уголовные дела по событиям в селе Кой-Таш, где 7 — 8 августа 2019 года спецназ госкомитета нацбезопасности пытался арестовать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, насчитывало 50 томов, передает «24.kg».

Теперь же их количество возросло более чем в полтора раза — до 80 томов.

Также более чем в полтора раза увеличилось количество сторонников экс-главы государства, проходящих по этим делам в качестве подозреваемых. Сейчас их насчитывается уже 19 человек, хотя первоначально было только 12 человек, в том числе и сам экс-президент Атамбаев.

Читайте также: Предновогодние посадки: в Киргизии сажают соратников экс-президента

Отмечается, что бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и бывший директор госпредприятия «Дан» Алга Кылычев, также являющихся фигурантами этих уголовных дел, решили заключить сделку со следствием, а потому их дела будут выделены в отдельное производство.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше против бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и целого ряда его сторонников возбуждены уголовные дела по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников».

Читайте также: Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева