Бишкек, , 18:26 — REGNUM После допроса в МВД Киргизии арестована Кундуз Жолдубаева — заместитель председателя Социал-демократической партии и соратница экс-президента страны Аламазбека Атамбаева. Об этом сообщают адвокаты бывшего главы государства сегодня, 27 декабря.

Жолдубаевой предъявлено обвинение в покушении на насильственный захват власти, в организации массовых беспорядков и захвате заложников.

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Также сообщается, что правоохранители доставили и.о. председателя СДПК Асель Кодуранову, заместителей председателя Ирину Карамушкину и Кундуз Жолдубаеву, а также члена партии Мээрбека Мискенбаева в Первомайский районный суд столицы Киргизии.

Суд должен будет избрать для них меру пресечения в рамках предъявленных обвинений.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам длившегося более полутора лет конфликта между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и нынешним главой страны Сооронбаем Жээнбековым, сторонники первого политика потерпели сокрушительное поражение.

В результате за последние месяцы Атамбаев и большая часть его ближайших сторонников оказались под арестом, им предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса.

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