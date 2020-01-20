Москва, , 13:22 — REGNUM Дмитрий Медведев на посту премьер-министра запомнился большинству граждан России (17%) фразой: «Денег нет, но вы держитесь», свидетельствует опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Деятельность Медведева с повышением пенсионного возраста и пенсионной реформой связывают 13% опрошенных, с повышением НДС и ростом цен — по 2%. По 1% опрошенных вспомнили реформу образования, медицины и нацпроекты.

При этом 20% респондентов ассоциируют деятельность Медведева с проведением чемпионата мира по футболу, запуском Крымского моста, введением цифрового ТВ, законом о суверенном рунете. Не запомнилась ничем работа Медведева 28% гражданам РФ.

Опрос проведён 16 — 19 января 2020 года в 310 населенных пунктах во всех округах РФ. Опрошены 1000 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (10%) ожидают от деятельности Михаила Мишустина на посту председателя правительства повышения уровня благосостояния граждан.

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