Москва, , 18:18 — REGNUM Состав и структура нового правительства РФ будут утверждены по старым правилам — президентом России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук Егор Дорошенко.

Дом правительства России в сумерках Oizo

По его словам, правительство РФ официально уйдёт в отставку после публикации соответствующего указа президента РФ. В этом документе будет также определен порядок осуществления полномочий членов правительства РФ до момента формирования нового состава.

В соответствии со статьёй 111 Конституции РФ, не позднее двухнедельного срока после опубликования указа президент обязан внести предложение о кандидатуре нового председателя правительства в Государственную думу РФ. Госдуме на рассмотрение указанной кандидатуры даётся неделя со дня внесения такого предложения.

«Госдума в принципе может не дать такого согласия, и президент несколько раз будет предлагать другие кандидатуры, но такая вероятность, я думаю, исключена. После этого вновь назначенный председатель правительства РФ в течение недели предложит президенту структуру федеральных органов власти: количество заместителей председателей правительства и конкретные наименования министерств, федеральных служб и агентств, которые войдут в систему федеральных органов исполнительной власти. Об этом сказано в статье 112 Конституции РФ», — рассказал Дорошенко.

По словам эксперта, структура правительства может сильно не изменяться. Однако решение и о структуре, и о составе будет приниматься президентом на основании рекомендаций председателя правительства РФ.

«В вопросе утверждения структуры и членов правительства президент не связан сроками. Наше законодательство относит вопрос формирования правительства к абсолютной прерогативе президента», — сказал Дорошенко.

Напомним, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 15 января заявил, что после послания президента РФ Владимира Путина российское правительство в полном составе уходит в отставку.

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