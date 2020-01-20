Москва, , 13:06 — REGNUM Большинство жителей России (10%) ожидают от деятельности Михаила Мишустина на посту председателя правительства повышения уровня благосостояния граждан, показал опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru

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В целом ждут перемен к лучшему и улучшения во всех сферах жизни 9% опрошенных. Надеются на стабилизацию экономики России 6%. Желают Мишустину работы на благо народа и успешного выполнения задач президента РФ 5% граждан.

Надеются на отмену пенсионной реформы, снижение налогов, развитие системы образования, снижение безработицы, улучшение качества медицины и активных мер по борьбе с коррупцией по 2% респондентов.

Опрос проведён 16—19 января 2020 года в 315 населенных пунктах во всех округах РФ. Опрошены 1000 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, новый председатель правительства России Михаил Мишустин 16 января сразу после утверждения его кандидатуры Госдумой был взят под государственную охрану.

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