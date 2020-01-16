Ташкент, , 13:34 — REGNUM Нынешние российско-узбекистанские отношения переживают небывалый подъём во всех областях без исключения — это экономика, гуманитарная сфера, военно-техническое сотрудничество. Об этом сегодня, 16 января, в ходе переговоров с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Флагманом нашего взаимодействия является атомная энергетика. Здесь есть специальные договоренности, находящиеся на контроле глав государств, — добавил глава российского внешнеполитического ведомства. — И, конечно же, сфера образования — здесь немало филиалов российских вузов. Это лишний раз подчеркивает близость наших народов и интересов».

Также, по словам Лаврова, одной из основных составляющих российско-узбекистанского партнёрства является и сфера безопасности.

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«У нас масштабные договорённости по сотрудничеству в сфере модернизации и переоснащения вооружённых сил Республики Узбекистан нашим современным вооружением, очень хорошо развивается военно-техническое сотрудничество», — добавил российский министр.