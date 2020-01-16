Ташкент, , 09:48 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о подготовке по ряду направлений визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, который пройдет в феврале текущего года. Он заявил об этом 16 января в Ташкенте в ходе переговоров со своим коллегой из Узбекистана Абдулализом Камиловым.

«Предстоит перед визитом (президента Узбекистана — ред.) провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая, конечно же, рассмотрит проекты документов, готовившихся к подписанию на высшем уровне», — сказал глава МИД России.

Также он указал, что в ходе переговоров собирается «сверить часы» по международным проблемам, вопросам сотрудничества в международных организациях, проблемам Афганистана, Ближнего Востока, северной Африки и по ситуации в Центральной Азии.

Кроме этого, Лавров уточнил, что флагманом двусторонних отношений России и Узбекистана является атомная энергетика, в которой «есть специальные договоренности, которые находятся на контроле глав государств».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан завершает его турне по странам Азии.