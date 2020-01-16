Ташкент, , 10:22 — REGNUM И. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Ташкент провёл встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым. Об этом 16 января сообщает ТАСС.

При этом и.о. главы МИД РФ ранее проводил в Ташкенте переговоры со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.

Также ранее МИД России сообщил, что стороны рассмотрят ход работы над пакетом двусторонних документов, в число которых входит декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном, причем инициатором последней выступил Ташкент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о подготовке по ряду направлений визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, который пройдет в феврале текущего года.

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