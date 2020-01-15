Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Наделение Государственной думы РФ полномочиями по утверждению премьер-министра частично устранит дисбаланс между двумя ветвями власти, заложенный в Конституции РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Юрий Светов, комментируя предложения, высказанные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года.

«Речь идет фактически о том, что дисбаланс между исполнительной и законодательной властью, который был заложен в Конституцию 1993 года, исходя из реальных исторических обстоятельств, этими поправками предполагается выровнять. Наша Дума в отличие от парламентов многих стран никак не влияет на назначение председателя правительства, его заместителей и министров. Предполагается, что это право будем им предоставлено», — сказал Светов.

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Напомним, президент Владимир Путин предложил соответствующие поправки в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 15 января.

Путин также предложил обязать президента РФ согласовывать назначение руководителей силовых ведомств с Советом Федерации.

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«Это реальные сдвиги. Хотя Путин подчеркнул, что Россия должна быть президентской республикой, он предлагает поделиться частью исключительно президентских полномочий», — добавил политолог.

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