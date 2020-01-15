Москва, , 14:33 — REGNUM Федеральное собрание готово взять на себя ответственность за формирование правительства. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Все фракции, представленные в Госдуме, полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства», — заявил Путин.

В настоящее время президент лишь получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства России, а затем уже сам назначает и главу правительства, и его заместителей, и министров.

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства РФ, а затем, по его представлению, по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров», — указал Путин.

«При этом сам президент будет обязан назначить их на должность. То есть будет не в праве отклонить утверждённую парламентом кандидатуру соответствующих должностных лиц», — предложил президент.

С учётом зрелости российского общества, эти меры уже более чем оправданны, отметил Путин.

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