Москва, , 14:46 — REGNUM Назначение руководителей силовых ведомств должно производиться президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. Об этом 15 января заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Предлагаю предусмотреть, что назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Считаю, такой подход сделает работу силовых правоохранительных органов более прозрачной и более подотчётной обществу», — заявил Путин.

Принцип назначения по итогам консультаций с Советом Федерации может быть применён и в отношении прокуроров регионов — сегодня они назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием, что может приводить к неформальным обязательствам перед местными властями и к риску потерять беспристрастность.