Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Открыть пропускные пункты на грузино-южноосетинской границе призвала Цхинвал и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд 15 января, выступая на торжественной церемонии открытия школы после ремонта в селе Кеши, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Школа находится в километре от границы между Грузией и Южной Осетией, и дипломат напомнила о закрытых пограничных пунктах.

«Мы вновь призываем де-факто власти открыть пропускные пункты на административной пограничной линии и дать возможность местному населению свободно передвигаться, получать медицинскую помощь и жить жизнью, свободной от страха», — сказала Руд.

Как передавало ИА REGNUM, власти Южной Осетии в сентябре 2019 года приняли решение о закрытии двух пограничных пунктов: «Раздахан» в Ленигорском районе и «Синагур» в Дзауском районе. Цхинвал объяснил данные действия провокацией со стороны Тбилиси. В августе Грузией был оборудован военный блокпост на южноосетинской территории возле села Уиста (Цнелис).

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