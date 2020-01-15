Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Торжественное открытие сельской школы после капремонта прошло в грузинском селе недалеко от границы с Южной Осетией. Об этом с места событий сообщает корреспондент Первого канала грузинского ТВ.

Как передает журналист, на церемонии открытия присутствовали и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд, губернатор края Георгий Ходжеванишвили, министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели, глава местного муниципалитета Константин Тавзарашвили, митрополит горийский и атенский Андрей (Гвазава). Все прибывшие на открытие прошли по зданию школы и оценили проведенный ремонт.

Сообщается, что в учебном заведении сможет учиться до 200 детей, которым раньше на протяжении двух лет приходилось для обучения отправляться в соседние населенные пункты. Деньги на ремонт выделил гуманитарный фонд при министерстве обороны США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии на границе с Южной Осетией провели капитальный ремонт в школе