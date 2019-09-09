Цхинвал, , 21:30 — REGNUM Граница с Грузией была перекрыта властями Южной Осетии до нормализации обстановки в приграничной зоне. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.

Пропускной пункт на границе Южной Осетии и Грузии Cominf.org

Поясняется, что приостановлено функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы «Раздахан» в Ленигорском районе и «Синагур» в Дзауском районе. Такие меры были приняты в связи с нагнетанием официальными властями Грузии напряжённости на некоторых участках границы между Грузией и Южной Осетией и связанной с этим осложнением обстановки в приграничной зоне.

Отмечается, что работа мест пересечения границы была прервана в целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии. Функционирование указанных участков югоосетино-грузинской границы будет возобновлено после нормализации обстановки в приграничной зоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установлении властями Грузии блокпоста возле села Уиста в Южной Осетии. В ответ Цхинвал назвал действия Грузии провокацией и нагнетанием обстановки в приграничной зоне. Позднее Южная Осетия приступила к созданию своего блокпоста для обеспечения безопасности граждан республики, в связи с чем свою обеспокоенность выразил МИД Грузии.

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