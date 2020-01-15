Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Депутат петербургского Заксобрания от КПРФ Ольга Ходунова получает множество возмущенных обращений автомобилистов по поводу повышения тарифов на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Об этом она сообщила 15 января на пленарном заседании ЗакСа, перечисляя «подарки», которые получили горожане в новом 2020 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вы, наверное, тоже получаете массу обращений — почему проезд по Западному скоростному диаметру увеличился в полтора раза? И ведь это тоже сделано в канун Нового года», — возмутилась Ходунова.

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Напомним, проезд подорожает в наличном выражении примерно в 1,5 раза для всех категорий транспорта с 18 января. Проезд по транспондеру, как заявляют в управляющей компании, подорожает в среднем на 16%, но на загруженных участках — почти вдвое. Петербуржцы активно высказывают свое негодование по этому поводу, напоминая, что компания «Магистраль Северной столицы» и так получает из городского бюджета компенсацию «недополученной прибыли» размером в несколько миллиардов рублей ежегодно.

Ходунова также обратила внимание на почти двукратный рост тарифов на капитальный ремонт, что Смольный провел своим постановлением 20 декабря 2019 года.

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«А разве только эти два подарка власть нам сделала в канун Нового года? Отнюдь. Очень хорошие подарки сделаны в виде мусоросжигающих заводов. Только что 12, 13 января прошли митинги в Ломоносове, в Петергофе, сегодня будут общественные слушания в Колпино по возмущенным обращениям граждан», — сказала Ходунова.

Данные о возможной стройке четырех мусороперерабатывающих комплексов появились на сайте комитета по благоустройству в конце декабря 2019 года.

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Напомнила Ходунова и о еще одной проблеме: многомесячных задержках зарплат метростроевцам, которые так и не были ликвидированы до Нового года. «Детям строителей «Метростроя» не были куплены подарки, потому что зарплата была не выплачена ни за июнь, в ряде случаев за июль, в отдельных случаях только стали выплачивать за конец года, разная ситуация в зависимости от СМУ. Вот реалии, которые влияют на наших детей», — заключила депутат.

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