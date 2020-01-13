Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Рост тарифов на проезд по платному Западному скоростному диаметру (ЗСД) возмутил множество петербургских автомобилистов, которые решили высказаться в социальных сетях. Горожане подсчитали, что для многих из них в 2020 году пользование трассой окажется не по карману.

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, о повышении тарифов было объявлено в конце прошлой недели. Новые тарифы вступят в силу с 18 января. Проезд за наличные для всех категорий транспортных средств подорожает примерно в 1,5 раза, по транспондеру же, как обещает компания «Магистраль Северной столицы», удорожание не должно превысить примерно 16%. Однако на некоторых участках оно оказалось почти двукратным.

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«Ура, платная пробка стала ещё дороже», — невесело иронизирует Михаил Бранчук, имея в виду, что даже на платной трассе зачастую возникают заторы.

«Проезд Богатырский-Автомобильная был 161,30 руб., станет 258,80 руб.», — подсчитала Анна Коврижкина.

«Ничего себе тарифы! Платила с транспондером от Благодатной до Богатырского 104 рубля, а теперь с 18 января 206 рублей? Тоже 16%, ага! И это я утром на Богатырский, вечером обратно! Пробки не создаю! Сволочи!» — восклицает Ирина Белова.

Маргарита Мороз подсчитала, что в таком случае в день проезд только на работу и обратно будет стоить 400 рублей, в месяц — около 8 тыс. рублей. Безлимитный проездной же продают за 5 тыс. рублей. в месяц. Сама она на безлимит перейти не сможет. «Буду по бесплатным дорогам ездить в пробках. 60 000 в год не потяну», — заключила Мороз.

Значительное число автовладельцев предложили вовсе бойкотировать ЗСД в надежде, что компания «Магистраль Северной столицы» одумается и снизит тарифы в виду отсутствия спроса. Однако другие горожане спустили их с небес на землю, напомнив, что по концессионному соглашению всю «недополученную прибыль» городская казна и так будет компенсировать ЗСД из налогов петербуржцев. В год на это уходит по несколько миллиардов рублей.

«Свою прибыль они получат независимо ни от кого, хоть все въезды перекройте», — заметил Евгений Морозов. Сергей Басацкий же указывает, что на автовладельцах и так лежит обязанность платить транспортный налог, налог, включенный в стоимость бензина, а также напомнил о «Платоне» для большегрузов. «Данные деньги идут на постройку и ремонт обычных дорог. Фактически город доплачивает ЗСД за уменьшение ремонтной нагрузки на обычные дороги, которые нами же и оплачены», — рассуждает петербуржец.

Филипп Коган назвал повышение тарифов на ЗСД «отличной новостью». «Теперь они будут зарабатывать ещё больше! А самое главное не забыть потом попросить у города денег за свою дорогущую пробку», — заметил он.

Недовольные называют представителей компании «грабителями» и предполагают, что те «совсем охамели», «оборзели» и нуждаются в «таблетке от жадности». Они обращают внимание на резоны, указанные в официальном сообщении о росте тарифов, согласно которым самое серьезное удорожание происходит на самых загруженных участках, чтобы перераспределить транспортные потоки.

«Вот это я понимаю — забота о гражданах. Мы повысили вам цены, чтобы разгрузить дорогу — вот это здорово. А в магазинах цены повышают по тем же соображениям? «Мы повысили цены, чтобы вы меньше ели и были стройнее, а ещё чтобы бедные просто умирали с голоду и на кассах было свободнее». Ну логика такая, я смотрю. Спасибо большое…» — рассудил Максим Шумаков.

Другие же возмущены самим качеством платной трассы и предлагают за полученные деньги хотя бы привести ее в порядок. «Магистраль Северной столицы», может, ещё стыки заделаете после поднятия стоимости?!» — предлагает Тая Дюкина.

Александра Готова описала, как «чуть под воду не ушла» в последний свой прокат по ЗСД, так как попала в огромную лужу перед съездом на Бассейную улицу. «Всегда удивляюсь, почему платная дорога всегда хуже бесплатной почищена», — недоумевает она.

«И лоси до сих пор бегают в районе Белоострова, и автомагистралью при этом называются, и плаваем в колеях да подпрыгиваем на стыках. Ах да, ещё и штрафы придумали за бесплатный проезд по платной дороге», — вторит ей Андрей Грибков.

«Конченная трасса, за что деньги платить? Едешь как на стиральной доске, КАД в разы приятней», — заключает Сергей Евстегнеев.

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Некоторые петербуржцы принимаются строить предположения относительно причин роста тарифов. «Наверное, у кого-нибудь сыночек вырос. Яхту надо купить, в Монако будку надо строить для собаки с видом на залив. У всех проблемы в жизни», — рассуждает Хайрула Магомедов.

Впрочем, ранее комитет по инвестициям Смольного объяснил ситуацию, назвав удорожание закономерным, так как ЗСД «изначально создавался как платная трасса, альтернативная привычным городским дорогам, и для многих возможность быстро выехать из города или добраться до аэропорта в час пик без пробок — это решающие аргументы в пользу такой услуги».

«Увеличение тарифов закономерно, учитывая масштабное развитие проекта ЗСД. Проектируются и вводятся новые развязки, используются технические усовершенствования, увеличиваются рабочие места — при этом дорога становится все более востребованной, в том числе и среди «гостевых» пользователей», — объяснили в Смольном.

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