Санкт-Петербург, 14 января 2020, 16:21 — REGNUM От губернатора Петербурга Александра Беглова потребовали не допустить строительства мусороперерабатывающего завода в Колпино вблизи жилых домов. Такое обращение направила градоначальнику депутат петербургского Заксобрания от «Единой России» Елена Киселева, передает корреспондент ИА REGNUM.
Киселева заявляет, что возмущена информацией о возможном строительстве, наравне с местными жителями, которые десятками шлют ей письма по этому поводу.
«Вчера я обратилась к губернатору Санкт-Петербурга с целью недопущения строительства подобных объектов в Колпинском районе! Более того, считаю необходимым предварительно тщательно прорабатывать условия и правила размещения подобных объектов, проводить обязательные общественные слушания», — поведала Киселева.
В документе она отмечает, что данные о возможной постройке двух мусороперерабатывающих комплексов в Колпинском районе появились на сайте комитета по благоустройству в конце декабря 2019 года, при этом на ресурсе «практически невозможно найти четкую, доступную информацию о проводимых общественных обсуждениях».
«Нет абсолютно никаких разъяснений о том, каким образом, по какой причине строительство объектов по переработке и сортировке мусора планируется в данных местах, какими будут эти заводы, как их деятельность повлияет на экологию и безопасность проживания», — пишет Киселева.
Она называет такое отношение к гражданам пренебрежительным со стороны властей, что вызывает «справедливые обиды и возмущения» у петербуржцев.
Киселева подчеркивает, что экология Колпино по сравнению с другими районами Петербурга является одной из самых сложных, так как здесь работают около 3,5 тыс. промышленных предприятий, рядом также находится полигон «Красный бор», где размещаются токсичные отходы
«Ко мне с крайне резкими высказываниями обращаются наши ветераны, которые оценивают строительство объектов по переработке и сжиганию мусора в условиях уже существующей сложной экологической обстановки как, мягко говоря, несправедливое отношение к жителям Колпинского района Санкт-Петербурга», — добавила депутат от «Единой России».
Она просит Беглова принять необходимые меры: не допустить строительства мусороперерабатывающих предприятий и полигонов в Колпинском районе, проработать условия и правила размещения таких объектов в принципе, в том числе с учетом необходимости удаления их от жилой застройки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Петергофа вышли на митинг против строительства мусороперерабатывающего завода.
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