Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM От губернатора Петербурга Александра Беглова потребовали не допустить строительства мусороперерабатывающего завода в Колпино вблизи жилых домов. Такое обращение направила градоначальнику депутат петербургского Заксобрания от «Единой России» Елена Киселева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Киселева заявляет, что возмущена информацией о возможном строительстве, наравне с местными жителями, которые десятками шлют ей письма по этому поводу.

«Вчера я обратилась к губернатору Санкт-Петербурга с целью недопущения строительства подобных объектов в Колпинском районе! Более того, считаю необходимым предварительно тщательно прорабатывать условия и правила размещения подобных объектов, проводить обязательные общественные слушания», — поведала Киселева.

В документе она отмечает, что данные о возможной постройке двух мусороперерабатывающих комплексов в Колпинском районе появились на сайте комитета по благоустройству в конце декабря 2019 года, при этом на ресурсе «практически невозможно найти четкую, доступную информацию о проводимых общественных обсуждениях».

«Нет абсолютно никаких разъяснений о том, каким образом, по какой причине строительство объектов по переработке и сортировке мусора планируется в данных местах, какими будут эти заводы, как их деятельность повлияет на экологию и безопасность проживания», — пишет Киселева.

Она называет такое отношение к гражданам пренебрежительным со стороны властей, что вызывает «справедливые обиды и возмущения» у петербуржцев.

Киселева подчеркивает, что экология Колпино по сравнению с другими районами Петербурга является одной из самых сложных, так как здесь работают около 3,5 тыс. промышленных предприятий, рядом также находится полигон «Красный бор», где размещаются токсичные отходы I—V классов опасности.

«Ко мне с крайне резкими высказываниями обращаются наши ветераны, которые оценивают строительство объектов по переработке и сжиганию мусора в условиях уже существующей сложной экологической обстановки как, мягко говоря, несправедливое отношение к жителям Колпинского района Санкт-Петербурга», — добавила депутат от «Единой России».

Она просит Беглова принять необходимые меры: не допустить строительства мусороперерабатывающих предприятий и полигонов в Колпинском районе, проработать условия и правила размещения таких объектов в принципе, в том числе с учетом необходимости удаления их от жилой застройки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Петергофа вышли на митинг против строительства мусороперерабатывающего завода.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петергофе выйдут на митинг против мусороперерабатывающего завода