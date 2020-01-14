Москва, , 11:40 — REGNUM В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое будет оглашено 15 января 2020 года, серьёзное внимание может быть уделено социальной проблематике и внешним вызовам, в частности серьёзному кризису вокруг Ирана. Такое мнение, комментируя ИА REGNUM ожидания от предстоящего выступления главы государства, высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Эксперт предложил обратить внимание на то, что на совещании по подготовке послания, прошедшем 13 января, в преддверии оглашения документа, из вице-премьеров кроме Антона Силуанова присутствовала только Татьяна Голикова.

«Это в очередной раз может свидетельствовать, насколько серьёзное внимание в послании может быть уделено социальной проблематике. Вероятно, в послании вновь будет поднята одна из тем, которые регулярно затрагивались в ходе совещаний с участием Владимира Путина в последние месяцы 2019 года — проблемы в системе здравоохранения, причём, касающиеся не только пациентов, но и медработников. Участие в рабочем совещании по подготовке послания Сергея Собянина может указывать как на намерение включить в документ блоки, затрагивающие проблемы жителей крупнейших городов, так и вновь свидетельствовать об особом внимании президента к инфраструктурным проектам в транспортной сфере (ведь публичные контакты президента с мэром Москвы нередко были связаны именно с этой проблематикой)», — отмечает Нейжмаков.

Эксперт также не исключает вероятности, что президент в своём послании значительное внимание уделит экономическому блоку, который во многом связан с нацпроектами и контролем за их реализацией.

«Можно предположить, что будет затронута реформа контрольно-надзорной деятельности и пересмотр нормативных актов, содержащих требования к бизнесу. Недаром заметная часть совещания главы правительства с вице-премьерами, состоявшегося 13 января (то есть, незадолго до оглашения послания), была посвящена «регуляторной гильотине», — добавляет он.

По мнению Михаила Нейжмакова, могут быть затронуты и проблемы индустриальных регионов, включая экологические.

«Не исключено, что некоторые из подобных территорий будут и прямо упомянуты в послании. Не будем забывать, что в нескольких регионах такого типа в 2020 году пройдут выборы — в частности, в Иркутской области будут выбирать губернатора, в Челябинской — Заксобрание. При этом в послание наверняка будет включен и заметный блок, посвящённый вопросам внешней политики, обороны и безопасности. Год начался с серьёзного кризиса вокруг Ирана — президент, скорее всего, затронет подобные вызовы в данном документе. И конечно, скорее всего, в послании будет затронута подготовка к празднованию 75-летия Победы — в том числе в международно-политическом контексте (например, в связи с оценкой данных исторических событий в политической и медиа-среде ряда европейских стран)», — резюмирует Нейжмаков.

Напомним, президент обращается с посланием, начиная с 1994 года. Первое послание было озвучено 24 февраля 1994 года, но ежегодная традиция возникла позже.