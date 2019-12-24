Москва, , 15:25 — REGNUM Вооружённые силы России находятся в состоянии высокой боеготовности. Об этом сегодня, 24 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Все виды и рода войск способны выполнить свои задачи, гарантировать мир и безопасность России, — подчеркнул глава государства. — И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию, имеющиеся здесь риски».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на перевооружение российской армии и флота было направлено более 1,5 трлн рублей, из них более 70% предназначено для закупки нового вооружения техники. По данным министра обороны России Сергея Шойгу, на сегодня войска получили свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной техники. До конца текущего года планируется довести долю нового оружия и техники в российских войсковых подразделениях до 68%.

Добавим, что в 3019 году Вооружённые силы РФ провели порядка 6,5 тысячи мероприятий по боевой подготовке, и в том числе — 4,5 тысячи военных учений. Это примерно на 11% больше, чем в прошлом году.

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