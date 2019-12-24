Москва, , 14:43 — REGNUM Российское оружие должно превосходить мировые аналоги и быть лучшим в мире, если РФ не хочет проигрывать. Такое заявление сегодня, 24 декабря, в ходе выступления на коллегии Министерства обороны РФ сделал президент РФ Владимир Путин.

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«Некоторые с гордостью докладывают «такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам». Она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что в этом вопросе Россию ничья не устраивает.

«Это не игра в шахматы», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в Национальном центре управления обороной в Москве, будут подведены итоги деятельности Вооружённых сил России за 2019 год. Верховный главнокомандующий определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год.

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Напомним, в ноябре в ходе заседания Совета безопасности российский лидер заявлял, что на сегодняшний день доля современного оружия и техники в Вооружённых силах РФ превысила 68%. При этом, по его словам, ряд образцов на годы опережает по характеристикам иностранные аналоги.

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