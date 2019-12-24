Москва, , 14:49 — REGNUM Новые перспективные ракетные системы будут созданы в России для гарантированного сдерживания возможной агрессии против страны и союзных ей государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 24 декабря на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Глава государства отметил, что учения 2019 года продемонстрировали возросшие возможности российских ядерных сил. Кроме того, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%, напомнил он.

Ракетные войска стратегического назначения начали получать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком «Авангард». Такое оружие способно преодолевать и действующую, и перспективную противоракетную оборону, пояснил Путин.

На фоне фактического разрушения Соединёнными Штатами Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нужен мониторинг возможного развертывания ракет такого класса в разных регионах мира. В первую очередь — в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил российский лидер.

Он также подчеркнул, что Москва готова к работе над новыми соглашениями о контроле над вооружениями. Пока их нет, отечественные специалисты продолжат развивать ядерные силы.

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