Киев, , 14:40 — REGNUM В Киеве на Площади Независимости проходит концерт в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 22 декабря сообщает издание Страна.ua.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данная акция, которая анонсировалась ее организаторами, как марафон, получила название «Белыми нитками». Планируется, что марафон продлится до 22:00 (23:00 мск).

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Как сообщает украинское издание, по состоянию на 12:30 (13:30 мск), на концерте присутствует порядка сотни человек. В столице Украины погода дождливая, а потому, слушатели то приходят, то покидают место собрания.

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«На экранах транслируют видео с разными исполнителями, которые говорят, что не верят в причастность Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко к убийству Павла Шеремета», — говорится в сообщении Страна.ua.

Также издание уточнило, что на момент публикации новости, на мероприятии нет политических флагов, активистов и сотрудников полиции. На фотографиях, которые опубликовало украинское издание, можно увидеть, что на сцене на Площади Независимости висят баннеры с надписями «Не верю» и «Кто следующий?», а также большой баннер с фотографиями подозреваемых, на котором написано «Белыми нитками», он закреплен на заднем фоне сцены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Шеремет был убит в июле 2016 года. Подозреваемые в убийстве журналиста были арестованы 13 декабря 2019 года на два месяца.

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