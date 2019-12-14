Киев, , 08:02 — REGNUM Подозреваемые в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кзьменко арестованы до 8 февраля 2020 года. Об этом 13 декабря сообщает Интерфакс-Украина.

Меру пресечения подозреваемым вынес Печерский районный суд города Киева.

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Также ранее украинские СМИ сообщали о том, что еще одна подозреваемая по данному делу Яна Дугарь была приговорена к круглосуточному домашнему аресту сроком до восьмого февраля следующего года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно информации правоохранительных органов Украины организатором группы, члены которой подозреваются в убийстве Павла Шеремета является Андрей Антоненко. Антоненко известен также тем, что имел ультранационалистические взгляды. По имеющейся информации арестованные Юлия Кузьменко и Яна Дугарь также разделяли националистические убеждения.

Павел Шеремет был убит в июле 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля, в котором находился журналист.

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