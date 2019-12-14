Киев, , 15:01 — REGNUM Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что возглавляемое ею министерство готово предоставить подозреваемым в убийстве Павла Шеремета «весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу». Об этом министр написала 14 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

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Коляда сообщила, что все подозреваемые по данному уголовному производству являются «безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении» и ввиду этого «отделять дело от образа всего движения уже не получится». «Чем бы ни закончилось это дело — проигрывает государство, прежде всего репутационно», — подчеркнула украинский министр.

«Учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы должен быть абсолютно убедительным. Для всех. В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы», — отметила Коляда.

Министр подчеркнула, что убийство украинского журналиста должно быть расследовано, но доказательная база при этом не должна вызывать ни у кого сомнений. «Образ ветерана и волонтера — это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы», — заключила министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, троим подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета судомизбрана мера пресечения. В МВД Украины заявили, что основной версией убийства Шеремета является дестабилизация ситуации с стране.

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