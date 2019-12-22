Киев, , 12:12 — REGNUM Начало проведения так называемого музыкального марафона «Белыми нитками» в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета анонсировано на 12:00 (13:00 мск) 22 декабря на площади Независимости (в переводе с украинского — Майдан) в столице Украины. Об этом 22 декабря сообщается в сообществе «Babylon'13» в социальной сети Facebook.

В сообщении группы сказано, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугар якобы несправедливо содержаться в тюрьме. Источник сообщает, что некое творческое сообщество Украины, куда входят — «музыканты, художники, общественные деятели» возмущены данной ситуацией и в причастность подозреваемых к убийству Шеремета не верят.

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«Мы считаем, что доказательств для обвинения — мало, а имеющиеся — не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества», — сообщается в группе.

Согласно информации, в марафоне планируют принять участие около двадцати «известных украинских исполнителей, музыкальных групп и спикеры» (волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных). Планируется, что мероприятие продлится до 22:00 (23:00 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве по делам ветеранов Украины заявили о готовности предоставить подозреваемым в убийстве Павла Шеремета весь спектр правовой помощи «не давая при этом оценку дела по существу». Позже украинский юрист Андрей Портнов ввиду данного высказывания министра по делам ветеранов Оксаны Коляды призвал депутатов Рады инициировать ее увольнение.

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