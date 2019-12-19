Бишкек, , 18:30 — REGNUM Появившаяся в некоторых СМИ публикация «Киргизы по приказу ГКНБ и МВД Киргизии нападают на детей из таджикских сел» не соответствует действительности и является провокацией. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности Киргизии сегодня, 19 декабря.

Читайте также: Пятеро граждан Таджикистана пострадали в стычке на границе с Киргизией

Киргизстанские спецслужбы считают, что появление в прессе подобной недостоверной информации является попыткой неких деструктивные сил обострить обстановку в приграничных районах Киргизии и Таджикистана.

«Призываем стороны воздержаться от тенденциозных и провокационных публикаций по приграничным вопросам, которые могут привести к возникновению конфликтной ситуации», — подчеркивают в ГКНБ.

Читайте также: Из-за конфликта на границе Киргизии и Таджикистана пострадали шесть человек